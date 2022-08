Chalobah, no Inter a condizioni Chelsea: Milan si avvicina. Acerbi a giorni?

Trevoh Chalobah del Chelsea (nel mirino anche del Milan) e Francesco Acerbi della Lazio sono due nomi in lista Inter per rinforzare la difesa.

DIFENSORI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, la pista Trevoh Chalobah si è leggermente raffreddata per l’Inter. Il Chelsea, che dovrebbe prendere a brevissimo col Leicester per Wesley Fofana, sarebbe disposto a cedere il difensore in prestito secco e col pagamento di tre milioni di euro. Il club nerazzurro però non sembra disposto ad accontentare queste condizioni e questo avrebbe avvicinato l’inglese al Milan. Tutto apparecchiato invece per Francesco Acerbi. Il centrale della Lazio lunedì potrebbe diventare un giocatore nerazzurro, accontentando così Simone Inzaghi che lo ha già allenato e che lo avrebbe chiesto espressamente.

Fonte: SportMediaset.it