Casadei l’eccezione che non conferma la regola: l’Inter ha un 2003 unico

Casadei sta portando a termine una stagione importante per la sua crescita calcistica, purtroppo limitata al calcio giovanile. Più precisamente Under-19, quello riguardante la categoria Primavera. Il classe 2003 scuola Inter brilla anche con la maglia della Nazionale Italiana di categoria, continuando a dimostrare di non essere un talento comune

GIOIELLO NERAZZURRO – Di Cesare Casadei abbiamo detto e scritto fin troppo. Anche perché non si tratta di un bambino prodigio. Essendo un classe 2003 di gennaio, il centrocampista nerazzurro ha già compiuto 19 anni. E nessuno si meraviglia più delle sue prestazioni con la maglia dell’Inter Under-19 (vedi focus), di cui è anche il miglior marcatore stagionale. E se replica anche con l’Italia Under-19 (vedi articolo), andando due volte in rete nelle ultime due partite in maglia azzurra… Beh. La domanda più corretta da fare sarebbe un’altra: perché Casadei gioca ancora nel Settore Giovanile? Alla sua età il classe 2002 Lucien Agoumé (vedi focus) era già in Serie A, in prestito allo Spezia, avendo debuttato nell’anno precedente in Prima Squadra. Prima Squadra che Casadei per ora ha solo sfiorato con Simone Inzaghi (vedi focus). Ma è solo un banalissimo esempio.

Casadei eccezione ma non tale da “convincere” l’Inter

TALENTO UNICO – Che il modello Inter non preveda la seconda squadra Under-23 in Serie C è cosa nota e non vale la pena polemizzare ulteriormente. Certo, il fatto che Casadei sia il punto di forza della squadra nerazzurra nel Campionato Primavera 1 non giustifica la gestione fatta sul talento classe 2003. Casadei non è un 2003 qualsiasi. Per intenderci, il coetaneo Fabio Miretti (agosto 2003, ndr) è uno dei punti di forza della Juventus Under-23 pur non riuscendo ancora a trovare spazio in Prima Squadra. Ci sta, per un 18enne è importante la continuità. Sicuramente una stagione da titolare e protagonista tra i professionisti è utile in ottica futura. Molto più di un’altra stagione a livello giovanile, in cui Casadei è oggettivamente fuori categoria pur non essendo fuoriquota. Nel vivaio dell’Inter i talenti vengono sfornati anno per anno e, ad esempio, già nella classe 2003 se ne possono individuare un altro paio. Ma Casadei è una storia a parte, un talento raro. Più unico che raro, anzi. Le caratteristiche da mezzala e la fisicità, unite ai piedi e alla testa, ne fanno un profilo già pronto per il calcio dei grandi. E l’Inter, nella sua Prima Squadra, al momento non può vantare un mezzala superiore. In panchina, s’intende… Casadei è l’eccezione che non conferma la regola: in Italia il talento è in diminuzione rispetto al passato ma c’è ancora. Peccato non avere un progetto adeguato per metterlo nelle condizioni di farlo maturare nei modi e nei tempi giusti.