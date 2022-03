Zancan: «Inter, se vince contro la Juventus mette pressione al Milan!»

Federico Zancan dagli studi di Sky Sport ha parlato del futuro della nazionale italiana, facendo riferimento soprattutto ad Alesandro Bastoni e al suo futuro compagno di reparto. Poi il telecronista ha detto la sua riguardo il campionato di Serie A e Juventus-Inter in programma domenica.

L’ITALIA – Zancan parla del futuro della nazionale italiana, in particolare facendo riferimento alla difesa con Alessandro Bastoni: «L’Italia ha una base forte su cui ripartire. Se c’è un punto debole io dico la difesa, perché a parte Alessandro Bastoni che gioca come se fosse un leader, non so chi potrebbe affiancarlo. Nessuno ha le sue stesse caratteristiche».

IN SERIE A – Il telecronista poi parla del campionato di Serie A, in particolare la lotta al vertice e Juventus-Inter in programma domenica: «Il Milan è in salute ma è in fatica a segnare, andrà in campo lunedì dopo il risultato di Juventus-Inter e quindi potrebbe giocare con un po’ di pressione. Una sconfitta per l’Inter nel derby sarebbe veramente pesante, la delusione sarebbe forte. È tutto molto aperto e tutto molto divertente. Juventus in corsa in caso di vittoria? Dipenderà sempre da Milan e Napoli, deve sperare nel crollo delle prime tutte e non so se avrà la forza di vincerle tutte».