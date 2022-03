Casadei ancora in gol con l’Italia Under-19! Vittoria e qualificazione

Secondo gol consecutivo per Casadei con l’Italia Under-19. Il centrocampista della Primavera dell’Inter è andato di nuovo a bersaglio, nella vittoria per 0-2 contro il Belgio.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – L’Italia Under-19 si qualifica alla fase finale degli Europei di categoria, in programma in Slovacchia dal 18 giugno all’1 luglio. Lo fa vincendo il Gruppo 5, battendo 0-2 il Belgio nella partita decisiva che completava il girone. A Helsinki tanta Inter, a livello di settore giovanile, con un ex come Wilfried Gnonto ad aprire le marcature al 9′. È poi Cesare Casadei a raddoppiare al 45′, col risultato che non cambia più. Nell’Italia, oltre a quest’ultimo, in campo tutta la partita anche l’altro Primavera Giovanni Fabbian, in panchina Mattia Zanotti. Casadei aveva già segnato nella vittoria dell’Under-19 sabato sulla Finlandia (vedi articolo).