Casadei premiato da Inzaghi si prende il suo posto: prima convocazione con l’Inter

Casadei aggregato alla Prima Squadra non fa notizia. Ma in panchina, sì. In attesa di vederlo in campo con i grandi, il talentuoso classe 2003 scuola Inter si aggiunge ai compagni della Under-19 per completare la rosa a disposizione di Inzaghi in Inter-Sassuolo. Ed è solo l’inizio

PRIMA CONVOCAZIONE – E alla fine venne il giorno. Di Cesare Casadei abbiamo detto e scritto tanto negli ultimi tempi. Giorni, settimane, mesi… anni. Perché il centrocampista classe 2003 non è una novità per chi segue il suo sviluppo nel Settore Giovanile nerazzurro. E finalmente quel giorno è arrivato. Oggi. Casadei figura per la prima volta in panchina con la Prima Squadra in Inter-Sassuolo (vedi formazioni ufficiali). Sua la maglia numero 42. Casadei è uno dei tre giovani nerazzurri scelti da Simone Inzaghi e aggregati per la partita di oggi. Il terzo e ultimo, in ordine cronologico. Una chiamata attesa da tempo ma paradossalmente a sorpresa. Perché oggi la panchina dell’Inter, causa emergenza (anche) in difesa, sarebbe dovuta essere completata da un altro primavera (vedi focus). E invece tocca a Casadei. Finalmente.

PROFILO ADATTO – Uno scenario scontato già da un mese e mezzo (vedi focus). E ancora più chiaro dopo le evoluzioni dell’ultima settimana (vedi focus). Una convocazione non meritata, di più. E se Inzaghi adesso ha notato il 19enne talento nerazzurro, forse questa prima chiamata non resterà isolata. L’Inter ha già in casa la mezzala che può sopperire – fin da subito – all’uscita di Matias Vecino, attualmente fuori per infortunio ma destinato all’addio a parametro zero a fine stagione. Casadei, comunque, non ha fretta. Sebbene abbia già aspettato fin troppo tempo. In attesa del debutto ufficiale in campo, buona la prima (convocazione) Cesare. A priori.