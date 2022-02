Assogna: «Inter, Brozovic unico insostituibile! Barella non ha una cosa»

L’Inter alle ore 18.00 sfida a San Siro il Sassuolo di Dionisi (vedi formazioni ufficiali). Secondo Paolo Assogna, i nerazzurri non possono fare a meno di Brozovic ma con i neroverdi rimangono favoriti per un motivo in particolare. Di seguito le parole del giornalista di Sky Sport

FAVORITA – L’Inter alle ore 18.00 sfida il Sassuolo di Alessio Dionisi con la possibilità di poter scavalcare il Milan in classifica. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic che per Paolo Assogna è l’unico insostituibile: «Mi sembra l’unico insostituibile, fa 12 km a partita ed è in testa in questa particolare classifica in Serie A. Chi lo sostituisce oggi, cioè Barella, non ha le caratteristiche della regia. L’Inter è favorita con il Sassuolo, con le squadre dall’ottavo posto in giù ha lasciato punti solo alla Sampdoria mentre le altre le ha vinte tutte». Assogna torna alla partita con il Liverpool: «La migliore squadra italiana fa una buonissima partita, una delle migliori della Premier League gioca così così e vince: la distanza tra Serie A e Premier al momento è incolmabile. In settimana ho parlato con un noto allenatore di Serie A che mi ha detto di pensare al campionato perché per i prossimi 10 anni alla Champions League non possiamo avvicinarci».