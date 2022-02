Marcolin: «Inter, da ieri arriva motivazione. Sassuolo da non sottovalutare»

Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Sassuolo, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. L’opinionista si è concentrato sulla motivazione del possibile primato dei nerazzurri

MOTIVAZIONE − Marcolin sulla gara di oggi: «Il pari di ieri sera ha aperto una motivazione all’Inter, che ha bisogno di stabilità nella continuità dei risultati. Sassuolo? L’obiettivo dei nerazzurri è non sottovalutare questa squadra che gioca allo stesso modo sia in casa che in trasferta. Propongono tanto gioco in mezzo al campo e giocano in verticale. Questa è la mentalità del Sassuolo».