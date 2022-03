Inzaghi prepara Juventus-Inter con lo schema obbligato Handanovic + 10

Inzaghi non può di certo ringraziare l’ennesima sosta internazionale di questa stagione. Ancora di più se a ridosso dello scontro diretto Juventus-Inter, fondamentale per più motivi. Al momento ad Appiano Gentile l’unica certezza è rappresentata dal capitano Handanovic in porta

ANCORA TROPPI ASSENTI – In attesa di recuperare tutti i titolari in giro per il mondo, Simone Inzaghi non può fare miracoli. Ad Appiano Gentile l’unico punto fisso presente è il capitano Samir Handanovic (vedi focus), sicuro del suo posto tra i pali. Il numero 1 sloveno è davvero l’unica certezza di Inzaghi per Juventus-Inter di domenica. Nelle prossime 48 ore la squadra sarà al completo, ma prima bisognerà aumentare le certezze da affiancare ad Handanovic.

PRESENTI DA VALUTARE – Le tre incognite già presenti a Milano si chiamano Stefan de Vrij in difesa, Marcelo Brozovic a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. I primi due ancora in fase di recupero post-infortunio rimediato a Liverpool. L’ultimo negativizzatosi dal COVID-19 e in cerca della forma fisica migliore. Se Inzaghi riuscisse ad avere la conferma di poter schierare tutti dal 1′ in Juventus-Inter, la ritrovata spina dorsale nerazzurra sarebbe la prima buona notizia da un mese e mezzo a questa parte. Poi – probabilmente – spazio a sette nazionali, ancora non rientrati alla base…