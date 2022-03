Turchia-Italia, Raspadori ribalta Calhanoglu e compagni: 2-3! Poca Inter

Turchia-Italia inizia male ma finisce bene per gli azzurri di Mancini, che almeno chiudono la settimana da incubo con una vittoria in rimonta. Protagonista assoluto Raspadori, autore della doppietta decisiva nel 2-3 finale. Per l’Inter in campo solo due nazionali su tre

VITTORIA IN RIMONTA – A Konya il vantaggio firmato al 4′ dall’ex romanista Cengiz Under (Olympique Marsiglia) mette subito sui binari sbagliati la trasferta azzurra. Tocca a Bryan Cristante (Roma) al 35′ pareggiare i conti, prima della mezz’ora di show di Giacomo Raspadori (Sassuolo). L’uno-due dell’attaccante neroverde tra il 39′ e il 69′ permette all’Italia di ribaltare la Turchia capitanata dall’interista Hakan Calhanoglu, che viene sostituito al 77′ da Taylan Antalyali (Galatasaray). La Turchia riesce ad accorciare all’84’ grazie a Serdar Dursun (Fenerbahce), che fissa il risultato sul 2-3 finale. Per quanto riguarda l’Inter, il difensore Alessandro Bastoni entra al 76′ per rimpiazzare il capitano Giorgio Chiellini (Juventus). In campo contemporaneamente anche Stefano Sensi, attualmente in prestito alla Sampdoria, al posto di Matteo Pessina (Atalanta). Tutta la partita in panchina per Nicolò Barella, risparmiato dal CT Roberto Mancini per l’amichevole “inutile” Turchia-Italia.