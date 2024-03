Carlos Augusto, niente riposo! Fuori un altro in Bologna-Inter

Carlos Augusto corre a tutta velocità verso un’altra maglia da titolare, dopo aver già preso il posto di Alessandro Bastoni come difensore sinistro in occasione della sfida contro il Genoa. Questa volta a rimanere fuori, però, dovrebbe essere Federico Dimarco.

NUOVAMENTE TITOLARE – Il jolly Carlos Augusto si prepara a vestire ancora una volta la maglia da titolare, in occasione di Bologna-Inter. Dopo aver preso il posto dello squalificato Alessandro Bastoni contro il Genoa, per il difensore/esterno brasiliano è il momento di andare a sostituire un altro importantissimo giocatore dell’undici tipo di Simone Inzaghi. Ovvero Federico Dimarco, apparso anche lui piuttosto stanco nella ripresa della sfida vinta a San Siro per 2-1 contro i rossoblu. Con la gara contro l’Atletico Madrid alle porte, Carlos Augusto dovrà probabilmente prendere il posto del numero 32 nerazzurro sulla fascia. Non un grosso problema, dal momento che parliamo di fatto di un “titolare aggiunto” della formazione dell’Inter, vista la grande affidabilità dimostrata fin qui in stagione. Senza contare che proprio contro il Bologna – seppur in Coppa Italia – Carlos Augusto ha trovato proprio il suo primo gol in nerazzurro…