Lino: «Inter, gara difficile. Ma all’andata abbiamo notato una cosa»

Samuel Lino scalda già la sfida di ritorno in Champions League contro l’Inter, in programma mercoledì. L’attaccante dell’Atletico Madrid, a Marca, torna su un fattore in particolare della gara di andata.

GARA COMPLICATA – Questo il pensiero di Samuel Lino in vista di Atletico Madrid-Inter di Champions League: «Sarà una partita difficile, sappiamo che loro hanno tantissima qualità. In Italia abbiamo però notato che qualche occasione per segnare l’abbiamo avuta. Davanti ai nostri tifosi sarà totalmente diverso e faremo di tutto per conquistare la qualificazione».