Bologna-Inter, tutta questione di… Tripla rivincita!

L’importanza di Bologna-Inter, sfida in programma sabato alle 18 allo stadio Renato Dall’Ara, aumenta anche alla luce di una tripla rivincita che i nerazzurri devono prendersi.

TRIPLA RIVINCITA – In questa stagione, in campionato, soltanto quattro squadre sono riuscite a fermare l’Inter: Sassuolo, Juventus, Genoa e Bologna. Contro due di queste – bianconeri e liguri – la rivincita è già arrivata. Ora è il momento proprio degli emiliani. In quella che per i nerazzurri avrà il gusto di una “tripla” rivincita. La prima, quella di due anni fa, quando il crollo per 2-1 al Dall’Ara fece sfumare lo scudetto per l’Inter in favore del Milan. La seconda riguarda il 2-2 in rimonta di questa stagione in campionato, quando a San Siro la squadra di Thiago Motta riuscì a recuperare il momentaneo 2-0 firmato da Acerbi e Lautaro Martinez. Infine, sarà anche l’occasione per “vendicare” l’eliminazione – ancora una volta a San Siro e in rimonta – dalla Coppa Italia. Insomma, una tripla rivincita che alza l’importanza della sfida di sabato per l’Inter.