Calhanoglu innesca l’Inter: in Europa meglio ancora che in Serie A

Hakan Calhanoglu sta attraversando un ottimo periodo di forma con l’Inter. E dopo la Serie A si conferma – anzi si migliora – anche in Champions League.

PERIODO D’ORO – Hakan Calhanoglu è uno dei protagonisti principali dell’ultimo mese dell’Inter. Dal derby col Milan dello scorso 7 novembre, il turco ha firmato 4 gol e 2 assist in campionato. Mentre è ancora a secco in entrambe le voci in Champions League. Tuttavia arriva agli ottavi di finale (in attesa di conoscere l’avversario) coi nerazzurri da numero uno, in un dato meno banale di quanto sembri.

INNESCO DETERMINANTE – Secondo i dati di WhoScored, Calhanoglu è il miglior giocatore per passaggi chiave della Champions League. E per la precisione sono 3,8 passaggi chiave a partita. A parimerito con Dusan Tadic dell’Ajax, uno dei probabili futuri avversari dell’Inter agli ottavi. In sostanza, il 20 nerazzurro è il migliore nel consegnare ai compagni un pallone da trasformare in un tiro. Ed è ciò che avvenuto non più tardi di martedì, nell’azione in cui Nicolò Barella sfiora il pareggio.

CONTRIBUTO CHIAVE – Questo dato è persino migliorativo rispetto alla Serie A. In campionato Calhanoglu si ferma a 2 passaggi chiave a partita, risultando comunque il quarto in tutto il torneo. Certo, non bastano questi numeri per spiegare il trend positivo intrapreso dal turco. Tuttavia sono sufficienti per una conferma: Calhanoglu è il principale innesco dell’Inter (secondo miglior assistman non a caso), a prescindere dalla posizione o dal ruolo nominale che ricopre. E al momento rappresenta l’incastro perfetto nella costruzione offensiva nerazzurra.