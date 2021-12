Inter, oggi la ripresa degli allenamenti. Dumfries da verificare – CdS

Ieri giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi alla squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è da verificare la condizione di Dumfries.

IN CAMPO – Ieri Simone Inzaghi ha concesso alla squadra un giorno di riposo dopo la trasferta spagnola. Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domenica contro il Cagliari in programma a San Siro alle 20:45, da capire se ci saranno sviluppi positivi per quanto riguarda i recuperi di Ranocchia e Darmian. Da verificare, soprattutto, le condizioni di Denzel Dumfries, uscito nel corso della sfida contro il Real Madrid perché non al meglio della condizione.

Fonte: Corriere dello Sport