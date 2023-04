Calhanoglu riprende il comando: in Inter-Juventus centro nevralgico

Hakan Calhanoglu torna al centro del gioco in Inter-Juventus (1-0), guidando magistralmente la manovra di gioco dei nerazzurri.

ANCORA REGISTA – Inter-Juventus di Coppa Italia (qui gli highlights) vede il ritorno di Hakan Calhanoglu in cabina di regia dal 1′. E la differenza di stile tra lui e Marcelo Brozovic si vede palesemente. Il turco non avrà forse la stessa abilità del croato nel proteggere palla, né la stessa resistenza atletica. Ma con lui la manovra nerazzurra sembra correre in modo molto più organico, riducendosi a tocchi essenziali ed evitando di perdere troppi tempi di gioco (come spesso capita al numero 77). Come si vede nell’azione del gol decisivo di Federico Dimarco, ma non solo.

MANOVRA FLUIDA – Analizzando la prestazione di Calhanoglu tramite i numeri, non appaiono grossi sorprese. Dal report della Lega Serie A emerge come sia il nerazzurro con più palloni toccati, 66 in totale. E solo Henrikh Mkhitaryan è più preciso di lui nei passaggi: il numero 20 completa 47 passaggi su 54, per una precisione dell’89% (l’armeno si attesta al 92%). A riprova del maggior apporto offensivo, il turco è anche il giocatore dell’Inter con più passaggi in avanti (28 totali). Sebbene con la Juventus non arrivi però al tiro in porta (0 a fine partita), non disdegna un grande contributo in fase di non possesso. Dove accumula 6 recuperi totali, così come Mkhitaryan e Dimarco. In sintesi, un’altra ottima prova di Calhanoglu da regista, che fa ben sperare per il futuro dell’Inter.