Brozovic ringrazi Calhanoglu: in Empoli-Inter il turco compensa

Marcelo Brozovic non brilla in Empoli-Inter (0-3), anticipo domenicale della trentunesima giornata di Serie A. Ma la prestazione positiva di Hakan Calhanoglu compensa.

INTESA PERSA – Empoli-Inter vede il ritorno dal 1′ di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu insieme. Ognuno dei due al proprio posto originario. Ossia il croato in cabina di regia, e il turco nella posizione di mezzala, alla sua sinistra. Tuttavia la prestazione del numero 77 è più che deludente, nonostante l’assist per lo 0-1 di Romelu Lukaku. Tanto che dovrebbe quasi ringraziare il numero 20, che inconsapevolmente compensa la giornata storta. Come si vede anche dai numeri.

PROVE OPPOSTE – Analizzando il report della Lega Serie A di Empoli-Inter, si può vedere come Calhanoglu si sovrapponga di fatto a Brozovic. E lo si vede palesemente dalle posizioni medie dei nerazzurri in fase di possesso:

Il croato rimane diversi passi indietro, lasciando entrare il turco nella cabina di regia. E sebbene Calhanoglu tocchi appena un pallone in meno (80 contro 81), la sua precisione è nettamente superiore (91% contro 87%). E il numero 20 supera il compagno anche per recuperi (7) e tiri (3, il secondo dietro a Romelu Lukaku). A sottolineare ulteriormente la giornata no di Brozovic, i chilometri percorsi. Il 77 è il nerazzurro che corre di più di solito. Invece in Empoli-Inter è appena il quinto della squadra (11,19 km) dietro proprio a Calhanoglu (11,23). Un’anteprima di una sostituzione finora contingente, ma dalla prossima stagione definitiva?