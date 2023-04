Empoli-Inter, Inzaghi gioca col baricentro e libera Lukaku

A Empoli l’Inter si impone per 3-0 (qui gli highlights) grazie a una mossa decisiva di Simone Inzaghi nella ripresa. Che favorisce Lukaku, autore di una doppietta.

STESSO CANOVACCIO – Empoli-Inter nel corso del primo tempo sembrava assumere lo stesso copione già visto e rivisto in questa stagione. Coi nerazzurri che provano timidamente a impensierire il portiere avversario, Samuele Perisan, senza riuscire a segnare. E con i toscani che si avvicinano un paio di volte all’area di Samir Handanovic, rendendosi potenzialmente più pericolosi. L’ennesima partita approcciata in modo molle, che sembrava iniziare a seguire una tremenda inerzia. Finché nell’intervallo non cambia tutto.

RITORNO AL PASSATO – Non sappiamo se la cosa sia figlia delle indicazioni di Simone Inzaghi. Fatto sta che l’Inter che scende in campo nel secondo tempo, a Empoli, è molto più aggressiva e incisiva. E bassa. Nel primo tempo gli uomini di Inzaghi avevano avuto un baricentro medio di 58,54 metri, secondo quanto emerge dal report della Lega Serie A. La squadra di Paolo Zanetti si era invece accontentata di attestarsi sui 41,48 metri. Nella ripresa tutto cambia. L’Empoli prende fiducia e sale fino a 51,33. L’Inter sceglie di dosare il ritmo e scende a 51,51. In questo modo, si genera lo spazio necessario per rivedere la miglior versione di Romelu Lukaku. Ossia il caterpillar che può partire da centrocampo con tanti metri e pochi uomini davanti.

LEVA UTILE – Del resto, è fisiologico che un attaccante con le caratteristiche di Lukaku influenzi la struttura dell’intera squadra. E il suo precedente biennio con l’Inter dimostra apertamente quale sia il metodo migliore per sfruttare il belga. Per certi versi, un approccio in antitesi col calcio di Inzaghi, fatto di manovre veloci e assedio all’area di rigore. Eppure anche Empoli-Inter ha dimostrato come spesso si possa rinunciare alle offensive forsennate e testarde, che nelle ultime gare hanno prodotto quasi nulla. Meglio abbassare i ritmi e giocare in modalità quasi sorniona, in attesa di poter liberare la forza distruttiva di un attaccante come Lukaku.