Boniek: «Champions League? Inter o Milan, chance per vincerla!»

Boniek dà chance a Inter o Milan di alzare la Champions League in finale nonostante la forza delle altre due possibili avversarie, Real Madrid o Manchester City

IN CRESCITA − In collegamento su Radio Anch’io Sport, Zbigniew Boniek, parlando della crescita del calcio italiano, fa l’esempio delle due milanesi: «Una delle squadre di Milano andrà in finale di Champions League. Non significa che perderanno sicuramente anche se ci saranno dall’altro lato Manchester City o Real Madrid. Inter o Milan andranno in finale e avranno comunque possibilità di vincere il trofeo. Paradosso Inter e Milan tra Serie A ed Europa? È la bellezza del calcio, qui il più forte rischia di perdere col più debole. Nel calcio puoi dominare il possesso, tirare 30 calci d’angolo e tirare tante volte in porta ma alla fine non è sicuro che vinci. Quello successo al Napoli col Milan».