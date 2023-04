Empoli-Inter, pagelle: Brozovic da horror 5, Lukaku devastante 8

L’Inter torna alla vittoria in trasferta contro l’Empoli con il risultato di 3-0 (vedi report). Guida Romelu Lukaku con una doppietta e si merita 8 pieno, delude Marcelo Brozovic in una mattina da horror, 5.

SAMIR HANDANOVIC 6.5 – È impegnato in due occasioni nel primo tempo, ma reagisce bene e salva l’Inter dallo svantaggio. L’uscita su Cambiaghi è fondamentale e evita il dramma della domenica.

Empoli-Inter, pagelle – DIFESA

DANILO D’AMBROSIO 6 – Insolitamente non spinge e non offre sovrapposizione a Bellanova. Statico, ma attento in fase difensiva. Basta questo per mantenere il clean sheet e vincere il match.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – La velocità degli attaccanti non lo mette in grande difficoltà, è più efficace di Brozovic in impostazione. Di testa prende la traversa in girata ed è sfortunato.

FRANCESCO ACERBI 5.5 – Sulla fascia sinistra l’Inter potrebbe rompere l’equilibrio, ma il difensore è lento e non riesce nell’obiettivo. Grave incomprensione con de Vrij che rischia di lasciare a Baldanzi il gol dell’1-0.

Empoli-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

RAOUL BELLANOVA 6 – A differenza di Dumfries arriva sempre sul fondo, ma sbaglia puntualmente i cross. Nel secondo tempo si rende ancora più pericoloso, conclude addirittura 8 cross della squadra nerazzurra, purtroppo manca la precisione.

– dal 70′ DENZEL DUMFRIES 6 – Si fa trovare pronto ed entra piuttosto bene. Arriva al cross e non soffre la spinta avversaria.

ROBERTO GAGLIARDINI 5 – È il più pericoloso dell’Inter nel primo tempo e questo riassume la partita. Due tiri dalla distanza che vanno alti, poi la solita lentezza palla al piede. Non può essere il sostituto di Barella, ci sono dieci livelli di differenza.

MARCELO BROZOVIC 5 – Una prestazione ai limiti del credibile, errori su errori anche nei passaggi elementari. Sbaglia gli ultimi servizi per gli attaccanti, regala palloni di continuo all’Empoli. L’unica nota positiva è l’assist per Lukaku nell’uno-due concluso prima del tiro.

– dal 77′ NICOLÒ BARELLA 6 – Nulla da registrare nei suoi minuti finali, ma come sempre le sue stupide proteste gli costano l’ammonizione.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – L’intesa con Brozovic fatica a ritrovarsi, il turco deve riabituarsi al ruolo da mezzala e non sempre si trova nella posizione giusta. Tocca pochi palloni per incidere. In contropiede con il sinistro sfiora la rete, para Perisan. Sul 2-0 serve Lukaku perfettamente per l’uno contro uno del compagno, giocata intelligente.

– dall’86’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

ROBIN GOSENS 5.5 – Non punta mai l’uomo, arriva in ritardo sui cross dalla fascia destra e si limita al compitino, che però non lo esime dall’insufficienza. Ci si aspetta molto di più.

– dal 77′ FEDERICO DIMARCO 6 – È poco servito e deve solamente guardare il finale di partita in scioltezza dei suoi compagni.

Empoli-Inter, pagelle – ATTACCO

ROMELU LUKAKU 8 – Finalmente big Rom in campionato! Il belga con uno scambio sullo stretto con Brozovic trova lo spazio giusto, si gira e colpisce con il destro a incrociare. La seconda rete è poi una perla. La sua classica azione in uno contro uno, che gli permette di liberarsi sul sinistro e spaccare la porta.

JOAQUIN CORREA 6 – È ispirato, si fa vedere fuori dall’area per accompagnare l’azione ma non è decisivo. Cerca scambi nello stretto ma l’Empoli non si scopre e lui fa fatica a trovare gli spazi. Nel secondo tempo serve bene Calhanoglu in contropiede e continua nella crescita.

– dal 69′ LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Crea gli spazi giusti per far sfogare Lukaku, poi sfrutta l’assist del compagno e segna il definitivo 3-0.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – Meriterebbe due voti: 4 per la prestazione del primo tempo dei suoi, 8 per il secondo. I 45 minuti iniziali sono di una mediocrità unica, conditi da zero tiri in porta e zero occasioni pericolose create. Nella ripresa la partita si mette sul binario giusto, Lukaku la sblocca subito e nel resto del tempo si è viaggiato in scioltezza. Nonostante il turnover e il momento no in campionato l’Inter torna a vincere senza Barella, Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Bastoni e Onana dal primo minuto. Ricomincia ufficialmente la corsa alla Champions League, la Lu-La guida alla rimonta su Roma e Milan.

Le pagelle degli avversari: l’Empoli di Zanetti

EMPOLI – Perisan 6; Ebuehi 5.5, Ismajli 4.5, Luperto 5 (Tonelli 6), Parisi 5.5; Haas 6 (Grassi 6), Marin 5.5, Bandinelli 6 (Vignato 6), Baldanzi 6.5; Caputo 5 (Destro S.V.), Cambiaghi 6 (Satriano 5.5) All. Zanetti 5