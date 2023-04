VIDEO – Inter-Juventus 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Inter-Juventus, match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0 (andata 1-1): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IN FINALE! – Inter-Juventus 1-0 nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Per la quindicesima volta nella sua storia l’Inter accede all’ultimo atto della coppa nazionale. Contro la Juventus basta un gol di Federico Dimarco per sbloccare la situazione, al 15′ un suo tocco nemmeno troppo pulito spiazza Matteo Perin su assist di Nicolò Barella. Colpevole nella circostanza Filip Kostic, che sbaglia la linea del fuorigioco lasciando in posizione regolare l’esterno. Salta così il piano partita di Massimiliano Allegri, che l’aveva studiata senza un centravanti di ruolo. Un errore di Manuel Locatelli porta al tiro dal limite Lautaro Martinez, palla fuori di un nulla con Mattia Perin che poco avrebbe potuto fare. Kostic prova a riscattarsi prima dell’intervallo, ma sul suo destro è bravo André Onana. A inizio ripresa segnerebbe Edin Dzeko con una splendida azione, tuttavia parte in fuorigioco e l’assistente attende che si concretizzi l’azione. La partita rimane molto brutta, ma all’Inter va benissimo così perché non soffre mai e sfiora il raddoppio con un cross di Denzel Dumfries che non trova di un soffio Lautaro Martinez e un miracolo di Perin su Henrikh Mkhitaryan. In finale ci sarà una tra Fiorentina e Cremonese il 24 maggio.

Video con gli highlights di Inter-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.