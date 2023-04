Inter-Juventus, pagelle: Barella assist-man 7.5, Dimarco goleador 7

L’Inter vince la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus e guadagna la seconda finale consecutiva (vedi report). Nicolò Barella fa un assist da fantascienza 7.5, Federico Dimarco rifinisce.

ANDRÈ ONANA 6 – L’unico tiro su cui è impegnato nel primo tempo è quello di Kostic, è attento e para la conclusione diretta verso l’angolino sinistro della porta. Nei minuti finali la sua uscita salva sul taglio di Chiesa davanti alla porta.

Inter-Juventus, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6.5 – Cattivo quanto deve, fa sentire i tacchetti a Chiesa e non lo fa muovere quando è dalla sua parte cercando di trovare spazi.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Allegri gli facilita il lavoro, con Chiesa punta non esistono problemi di alcun tipo. Tanti anticipi di testa, pochi pericoli dalle parti di Onana. Anche con Milik la storia non cambia, il difensore domina.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Subisce una busta da Di Maria, poi viene aiutato da Mkhitaryan nel raddoppio. In fase offensiva sbaglia troppi cross e non sfrutta la superiorità numerica sulla sinistra.

Inter-Juventus, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Kostic non crea pericoli, neanche il sostituto. Lautaro Martinez gli apre una prateria con un passaggio ma l’olandese fa uno stop di 20 metri. Tecnicamente da Serie B. Nella ripresa fa una galoppata incredibile ma il compagno argentino non arriva in tempo sul secondo palo.

NICOLÒ BARELLA 7.5 – Un giocatore totale, che ha ritrovato la fiducia proprio nel momento più importante della stagione. Pronti via fa un sombrero e crossa per Lautaro Martinez che liscia di testa per un pelo, poi fa un assist da fantascienza per il gol di Dimarco. Nel secondo tempo ha un problema fisico, ma lotta ancora e non si ferma mai.

– dal 67′ MARCELO BROZOVIC 6 – Entra subito in partita e controlla il centro del campo, soprattutto in fase di non possesso. Intercetta il passaggio di Milik che sarebbe andato in porta per Chiesa.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Non ha pressioni, Miretti non lo segue spesso come dovrebbe e il turco ha lo spazio per gestire la palla e aprire la manovra. Dalla sua verticalizzazione nasce la rete dell’1-0, bravo nel rischiare la giocata al centro.

– dall’82’ ROBERTO GAGLIARDINI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – È onnipresente, quando i compagni salgono lui protegge la porta e lo fa recuperando una quantità indefinita di palle. La sua è una partita intelligente, in cui si fa vedere solo quando serve. Il tiro nel secondo tempo impegna Perin che compie un autentico miracolo.

FEDERICO DIMARCO 7 – Dopo i due assist col Benfica Dimarco risponde presente anche con la Juventus. Inserimento al centro che poco aveva fatto dopo gennaio, tiro di sinistro e rete del primo vantaggio. Quinto gol alla sua prima stagione da titolare, niente male.

– dal 77′ ROBIN GOSENS 6 – Ci mette la cattiveria giusta e fa ciò che deve in copertura. Sbaglia due cross in velocità e non è preciso come il compagno uscito.

Inter-Juventus, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 5.5 – È lento, cerca di prendere palla a centrocampo ma non è efficace. Non tira mai in porta e non sfrutta il vantaggio fisico con Bonucci. Lo fa solo in fuorigioco, quando segna un gol da copertina scartando come una Golia Bremer.

– dal 67′ ROMELU LUKAKU 6 – Fa salire la squadra, fa buone sponde per le fasce, ma non trova gli spazi giusti per colpire come potrebbe.

LAUTARO MARTINEZ 6 – È una delle sue serate, è in palla e si vede da subito. Liscia il pallone di Barella per un soffio, poi tira due volte di sinistro e una di destro sfiorando la rete. Spalle alla porta non sbaglia mai, crea superiorità e domina la difesa bianconera.

– dal 77′ JOAQUIN CORREA 6 – Ha una possibilità di sfogarsi in dribbling sull’uno contro uno, ma decide di tirare e si dimostra troppo timido. Ci prova nell’azione dopo e guadagna un corner, utile.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Non sbaglia mai nelle partite di coppa, chiunque gli si trovi davanti. Barcellona, Porto, Benfica, Juventus, tutti sono vittime del lavoro di Inzaghi che comincia a delinearsi in maniera più positiva rispetto alle settimane precedenti. Finale di Coppa Italia conquistata, la seconda consecutiva, Allegri battuto per la prima volta in stagione e forse nell’occasione più importante. L’Inter domina per 90 minuti, subisce solo due tiri in porta da fuori area e meriterebbe anche il raddoppio, solo Perin e un po’ di imprecisione salvano gli avversari.

Le pagelle degli avversari: la Juventus di Allegri

JUVENTUS – Perin 7; Bremer 5.5, Bonucci 6 (Danilo 6), Alex Sandro 5.5; De Sciglio 6, Miretti 5 (Pogba S.V.), Locatelli 5 (Paredes 5.5), Rabiot 6, Kostic 6 (Milik 5); Di Maria 6, Chiesa 5 All. Allegri 3