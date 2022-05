Brozovic, come si è evoluta la sua partita contro l’Empoli?

L’Inter ieri ha rimontato e battuto l’Empoli dopo essersela vista davvero brutta andando sotto 2-0. I nerazzurri, oltre ad essere distratti dietro, non riuscivano a trovare il suo faro Marcelo Brozovic in mezzo al campo. Ecco come è cambiata la sua partita.

EVOLUZIONE – L’Inter si è presa, per almeno 48 ore, la vetta della classifica della Serie A battendo in rimonta l’Empoli. I toscani, con Andreazzoli, sono volati sul 2-0 e hanno inguaiato i nerazzurri con una tattica molto studiato. Asllani, un obiettivo dell’Inter, si è messo a uomo su Brozovic intasandone spazi e idee. Quando è cambiata la cosa? La faccenda è cambiata quando l’Inter ha recuperato e l’Empoli si è dovuto scoprire per provare a rimontare. Brozovic ha acquisito spazio e possibilità di giocare al suo modo e lo ha fatto alla grande.