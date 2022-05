Calhanoglu con l’Empoli si muove su tutto il fronte e crea molte occasioni

Inter-Empoli è stata una partita che ha visto Calhanoglu come grande ispiratore dei compagni. Il turco ha brillato per produzione di occasioni.

ELEMENTO DI QUALITÀ – L’Inter contro l’Empoli ha macinato gioco, anche quando il risultato non era positivo. Una delle chiavi di questa manovra così produttiva è stato Calhanoglu. Non una novità in stagione, ma contro i toscani la sua abilità di leggere gli spazi, inserirsi e creare occasioni è stata messa in luce forse ai massimi livelli. Una prestazione di qualità assoluta, con occasioni da gol create a pioggia.

REGALI AI COMPAGNI – Questa è la heatmap del turco presa da Whoscored:

Evidente come Calhanoglu non si sia limitato al suo ruolo di interno sinistro. Quella resta la sua posizione di maggior presenza, ma ha svariato su tutto il fronte offensivo. Facendosi vedere sulla trequarti, ma anche sugli esterni, sia a destra che a sinistra. Combinando coi compagni assecondando il flusso della gara. Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

Sottolineiamo ancora come sia evidente la presenza su tutto il campo, dalla metà in su. 63 tocchi, realizzati in 73 minuti, sono il quinto valore della gara, con 51 passaggi di cui 45 realizzati (91%), di cui 41 in avanti e 27 sulla trequarti. La differenza sta nella qualità: al suo attivo 6 passaggi chiave (secondo della partita), 7 occasioni da gol (primo) e un assist. Un contributo non oscuro, anzi luminoso. Un distributore di palloni qualitativi per i suoi compagni.