Ceccarini: «Dybala, Inter in pole. Rinnovo Perisic, sensazioni positive»

Niccolò Ceccarini parla a proposito del mercato dell’Inter. Il giornalista, da TuttoMercatoWeb, aggiorna sulle situazioni relative a Dybala, Perisic ed Handanovic

POLE – “L’Inter intanto sta lavorando alla proposta per Dybala, che è intenzionato a rimanere in Italia nonostante l’interesse di Atletico Madrid e Tottenham. La società nerazzurra insomma è in pole position. Marotta poi è un suo grande estimatore da sempre e questo sta facilitando la scelta del giocatore. Per Dybala l’idea sarebbe quella di un contratto di 4 anni sulla base di almeno 6 milioni di euro a cui si aggiungerebbero altri bonus. Un’operazione che l’Inter pensa di far entrare nel vivo subito dopo una partenza importante all’interno della rosa”.

RINNOVI – “A fine campionato ci sarà poi l’incontro con Perisic per trovare l’intesa sul rinnovo. L’esterno croato è una risorsa fondamentale. La sua stagione è stata brillante e l’Inter vuole mantenere invariata la situazione sulla fascia sinistra dove a gennaio è arrivato anche Gosens. La richiesta di Perisic è un biennale, l’Inter sarebbe più propensa ad un contratto di un anno con opzione per quello successivo. C’è ancora un po’ di distanza tra le parti ma la trattativa va avanti e le sensazioni restano positive. Stesso discorso per Handanovic, che, se non ci saranno colpi di scena, resterà a Milano. Per lui almeno un’altra stagione, anche se con uno stipendio decisamente più basso”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini