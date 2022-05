Inzaghi con l’Empoli sfrutta Dumfries quasi come attaccante aggiunto

Inter-Empoli ha visto come titolare a destra Denzel Dumfries. Una scelta precisa di Inzaghi che ha voluto l’olandese come punta aggiunta.

ESTERNO OFFENSIVO – Abbiamo analizzato ultimamente come Inzaghi selezioni Dumfries o Darmian a seconda di come intende interpretare tatticamente la partita. Inter-Empoli ha fornito un ulteriore esempio di quest’idea. Titolare è partito il numero 2. E l’interpretazione richiesta è stata offensiva. Spiccatamente offensiva.

POSIZIONE ALTA, DA PUNTA AGGIUNTA – Dumfries contro l’Empoli ha giocato alto. Molto alto. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Come posizione principale sopra la metà campo. Verso la trequarti. Con anche punte più avanzate. Tutto confermato dalle posizioni medie dell’Inter in possesso palla, che vediamo nella grafica del report della Lega Serie A:

L’olandese quando si trattava di attaccare si è trovato praticamente in linea con gli attaccanti. Tagliando in area, trovando conclusioni e lasciando lo spazio esterno ad altri. Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Qui diventano evidenti i suoi tagli verso l’interno del campo, per riempire l’area. Al suo attivo non a caso 2 tiri, 2 occasioni da gol e 2 passaggi chiave. Inzaghi ha chiesto al suo numero 2 di partire da esterno, per finire in area come punta aggiunta. Missione compiuta.