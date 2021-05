Bastoni pilastro dell’Inter campione d’Italia: stagione della consacrazione?

Alessandro Bastoni è stato uno dei pilastri dell’Inter che ha brillantemente conquistato il diciannovesimo scudetto della sua storia. Il difensore ha avuto una crescita costante: è la stagione della consacrazione?

STAGIONE – Bastoni è stato uno degli elementi fondamentali dell‘Inter Campione d’Italia. Il difensore, nel corso della stagione, è cresciuto esponenzialmente sotto la sapiente guida di Antonio Conte che ha saputo esaltarne le caratteristiche come terzo di sinistra nella sua collaudata difesa a 3. E Bastoni ha risposto da campione: la stagione del difensore nerazzurro, infatti, è stata di altissimo livello. E lo testimoniano anche i numeri.

NUMERI – Nonostante non abbia messo a segno alcun gol, Bastoni ha messo a referto ben quattro assist in stagione, di cui tre in Serie A. Ma non è tutto. Il suo è un modo moderno di approcciare il ruolo di difensore. Non si limita, semplicemente, a lavorare in fase difensiva: Bastoni è, spesso, la fonte di prima costruzione della manovra nerazzurra. Non a caso, infatti, le sue incursioni in fase offensiva sono spesso risultate decisive ai fini del risultato finale: basti pensare all’assist per il gol di Lukaku nel corso della sfida contro il Bologna al Dall’Ara.

FUTURO – L’Inter e Conte si coccolano il loro gioiellino: la volontà ferma è quella di trattenere Bastoni su cui, inevitabilmente, sono piombati gli occhi di numerosi club europei. Il contratto scade nel 2023 ma il rinnovo è già pronto: è presumibile che, le parti, nel corso di quest’estate, si siederanno ad un tavolo per mettere tutto nero su bianco. Bastoni è uno dei pilastri dell’Inter del presente e deve esserlo anche per quella del futuro.