Lukaku all’Inter si è scoperto non solo leader, ma bomber vero

Lukaku all’Inter è un punto di riferimento anche dal punto di vista realizzativo. Una crescita netta rispetto ai suoi numeri in carriera.

CRESCITA REALIZZATIVA – Lukaku all’Inter ormai è una certezza. Al punto che il suo rendimento è dato quasi per scontato. Invece la grandezza del numero 9 dell’Inter va sottolineata. In primo luogo perché rappresenta un netto passo avanti nella sua carriera. Vi ricordate come si parlava di lui quando è arrivato in nerazzurro? L’aspettativa ottimistica era di avere un giocatore da 15 gol a stagione. La media verso i 10. Si parlava di 20 magari considerando tutte le competizioni. Invece solo in Serie A sono stati 23 e 24. Una differenza netta. Ma non solo per le aspettative, come si diceva proprio per la carriera del belga.

SVOLTA NEI NUMERI – C’è un dato che aiuta a percepire in modo chiaro quanto sia cresciuto. Prima dell’Inter Lukaku aveva raggiunto quota 20 gol in campionato solo una volta. All’Everton nel 2016-2017, quando ne ha messi 25. In nerazzurro è successo due volte in due anni. Guardando poi al totale delle reti in stagione il suo record era di 27, raggiunto al primo anno al Manchester United. Con Conte è passato a 34 nel 2019-2020, per poi accontentarsi di 30 nella seconda stagione. Un salto di qualità evidente e notevole.