L’Inter riparte da Oaktree ma fino a un certo punto. Suning dovrà comunque far quadrare i conti e Conte lo sa. Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, alla fine un big potrebbe partire e il nome di Bastoni fa gola a molti, a partire da Guardiola

BIG SACRIFICATO – Il prestito-ponte pari a 275 milioni da parte di Oaktree Capital non farà del fondo statunitense il socio di minoranza dell’Inter ma solo un finanziatore. Questa è la via di uscita trovata dalla proprietà Suning, che ora potrà tornare a ragionare sul futuro. L’allenatore Antonio Conte è già stato informato sulla necessità di ridurre il costo del lavoro: l’obiettivo è 40 milioni in meno già nel prossimo esercizio. Anche per questo la sessione di mercato sarà auto-finanziata. Il sacrificato per fare cassa? Il Presidente Steven Zhang spera che sia solo uno e, a giudicare dalle offerte con conseguente plusvalenza, i nomi più caldi sono due. Il difensore Alessandro Bastoni e l’attaccante Lautaro Martinez, entrambi bramati dalle big europee. Ma Conte non vorrebbe smontare la coppia offensiva, più facile sacrificare il difensore e rimpiazzarlo adeguatamente. Bastoni piace a Pep Guardiola ed è valutato intorno ai 55 milioni di euro (in realtà questa stima è piuttosto vaga e non coerente con il reale valore del classe ’99 azzurro, ndr), il Manchester City si farà avanti? Conte a qualcuno dovrà rinunciare, ma sicuramente non a Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Questa l’ultima ricostruzione odierna di “Sport Mediaset“, che stona un bel po’ con quanto detto negli ultimi giorni (vedi articolo).