Barella ritrova lo smoking: in Inter-Benfica la miglior versione (coi soliti difetti)

Nicolò Barella è tra i migliori in campo di Inter-Benfica (1-0). Prestazione maiuscola del centrocampista, protagonista anche nel gol vittoria di Marcus Thuram.

ABITO RITROVATO – Ieri lo auspicavamo, e Nicolò Barella non ha deluso. In Inter-Benfica il numero 23 torna sui livelli da top10 dei centrocampisti europei. Pur senza proseguire lo splendido trend contro i portoghesi. Tuttavia non era il gol che i tifosi si aspettavano ieri da lui. Il desiderio principale era quello di rivedere il vice-capitano dell’Inter ai livelli di eccellenza che il suo profilo è in grado di garantire. E, numeri alla mano, Barella ci è pienamente riuscito.

MENTALITÀ CORRETTA – Prima di sciorinare i dati di Barella in Inter-Benfica, bisogna innanzitutto sottolineare la qualità del suo approccio. Il 23 nerazzurro ha giocato con una soglia di attenzione e di lucidità impressionante. Minimizzando (ma non eliminando) gli eccessi di nervosismo, come in occasione dell’ammonizione per proteste. Barella ieri ha giocato con la giusta mentalità, trasformando i “difetti” nel trattino che garantisce continuità tra i pregi nei novanta minuti. Probabilmente il prestigio della Champions League è un fattore determinante in questo approccio, che Barella adotta meno spesso di quanto dovrebbe. Specie perché quando lo fa, fornisce poi una prestazione di livello superiore. Esattamente come ieri sera.

BOX TO BOX – Partendo dalla classica posizione di mezzala destra, in Inter-Benfica Barella gioca una gara ottima in fase di copertura. Recuperando 2 palloni e vincendo 7 contrasti su 10. Ma è in fase di costruzione e partecipazione alla manovra che dà il meglio contro le Águias. In tutto il match il centrocampista italiano tocca 66 palloni, servendo 44 passaggi. Con una precisione dell’88%, dato non così abituale per lui. Che dimostra come, alzando il livello di concentrazione, sia in grado di portare il suo calcio a un livello successivo. Diventando un fattore di successo nella metà campo avversaria, come si può vedere dalla mappa dei suoi tocchi (presa da WhoScored):

La stragrande maggioranza dei tocchi di Barella arriva dal centrocampo in su. Soprattutto sulla consueta corsia di destra, il suo terreno di caccia. In cui riesce a far correre la catena magistralmente come una volta in occasione dell’1-0 di Marcus Thuram. Ma è tutta la prova offensiva del centrocampista ad essere maiuscola. Una prestazione che merita di essere rivista soprattutto da lui. Per ricordarsi quale livello è in grado di raggiungere, e come cambia la qualità di tutta la squadra quando Barella gioca con il mood corretto.