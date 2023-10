Barella, Inter-Benfica dolci ricordi: trend perfetto (da riprendere)

Nicolò Barella partirà titolare in Inter-Benfica di stasera (ore 21). Il centrocampista nerazzurro dovrà ricordare le ottime prestazioni dell’anno scorso per incidere anche stavolta.

MEDIA PERFETTA – Inter-Benfica di stasera sarà il terzo incrocio di Nicolò Barella coi portoghesi. Gli altri due risalgono a pochi mesi fa (11 e 19 aprile), e portano ricordi molto felici al vice-capitano nerazzurro. Che segnò sia all’andata sia al ritorno, nei quarti di finale della scorsa Champions League: entrambe le volte il gol che apre i conti del match (finito poi 0-2 a Lisbona e 3-3 a Milano). Una media perfetta per Barella, 2 gol su altrettante sfide al Benfica. Ma non dovrà essere questo il punto di partenza per lui questa sera.

NOTTI EUROPEE – Stasera l’Inter non avrà bisogno (per forza) del Barella versione incursore che trova facilmente la via della porta. Per affrontare al meglio il Benfica i nerazzurri dovranno innanzitutto occupare con intelligenza il campo, chiudendo perfettamente ogni possibile spazio di attacco ai portoghesi. E per farlo sarà necessario correre, correre davvero tanto. E su questo, Barella è una garanzia (10,3 km di media a partita in Serie A). Dovrà tuttavia farlo n modo efficace ma anche efficiente, senza sprecare troppe energie. Muovendosi in funzione della manovra, facendo vedere la miglior versione di se stesso, ancora latitante in questa stagione. Su questo, il ricordo del doppio incrocio di aprile potrà fungere da stimolo prima del fischio d’inizio di stasera (alle ore 21).