Inter-Benfica 1-0, pagelle: Thuram pungente 7, Lautaro Martinez 5

L’Inter vince per 1-0 la seconda partita del gruppo D di Champions League contro il Benfica. La decide Marcus Thuram, il compagno Lautaro Martinez vive una serata no da 5. Le pagelle della gara.

YANN SOMMER 6.5 – Molto attento sul primo palo sul tiro di Aursnes. Il resto della partita è da spettatore non pagante.

Inter-Benfica, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 7 – Rafa Silva gira dalle sue parti, o meglio cerca di farlo ma non riesce proprio. Il francese è una piovra e prende qualsiasi palla passi vicino a lui.

FRANCESCO ACERBI 6 – L’errore sul fallo laterale è madornale, ma Sommer lo salva. Gli attaccanti sono più veloci di lui, il difensore lavora in anticipo e mostra intelligenza ed esperienza.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Meno attivo del solito in progressione, ma efficace in marcatura su Di Maria. Lo segue anche nella metà campo avversaria e non gli lascia respiro.

Inter-Benfica, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6.5 – Prima mette un cross perfetto sul secondo palo per Mkhitaryan, poi spreca tanto nel momento decisivo. Di testa manda a lato, col piede fa cilecca. Serve l’assist preciso per Thuram.

– dal 73′ MATTEO DARMIAN 6 – Pulito e senza rischiare mai sulla fascia destra.

NICOLÒ BARELLA 7 – Clamorosamente impreciso nell’ultimo passaggio nel primo tempo. Nel secondo sbaglia un gol incredibile in area piccola, ma serve una palla da numero 10 di livello internazionale per Dumfries sulla rete segnata. Corre come un pazzo e si ritrova finalmente nella serata più importante in Europa.

– dal 91′ DAVY KLAASSEN S.V.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – In regia sbaglia in una sola occasione tirando di sinistro, la prova però è di alto livello. La palla tesa per Dumfries è un cioccolatino nel primo tempo. Quanto corre, quante palle recupera, lo sa Di Maria in vantaggio di tanti metri e ripreso al minuto 79.

– dall’83’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 7 – Recupera su Silva l’unico buco lasciato da Pavard su un fallo laterale. In fase di interdizione è determinante, nel secondo tempo sale in cattedra anche in fase offensiva. Serve per Lautaro Martinez un assist per il 2-0, ma non è la serata dell’argentino. Infinito l’armeno!

FEDERICO DIMARCO 6.5 – I pericoli più importanti nello sprint del secondo tempo arrivano dalla sua fascia. Qualità impeccabile, gli viene anche annullato un gol.

– dall’83’ CARLOS AUGUSTO S.V.

Inter-Benfica, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – In ripartenza crea pericoli, tantissimi. Nella ripresa segna il gol decisivo dell’1-0 facendosi trovare dietro i difensori. Movimento alla Lautaro Martinez.

– dal 73′ ALEXIS SANCHEZ 6 – Fondamentale per tenere il pallone. Entra con cattiveria e fa bene, bravo Alexis!

LAUTARO MARTINEZ 5 – Traversa di esterno con un colpo da fenomeno, palo davanti alla porta, poi altre tre occasioni nitide sprecate incredibilmente. Non è la sua serata, sfortunatissimo ma si perdona perché è sempre sul pezzo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7.5 – Un’Inter cattiva, determinata, affamata, degna del titolo di vice-campione d’Europa. Il secondo tempo è di classe assoluta, letteralmente 45 minuti da incorniciare tra le migliori prestazioni sotto gli ordini del tecnico piacentino. Tantissime occasioni create, gol segnato da Thuram, Benfica mai pericoloso e mai in grado di uscire dalla propria metà campo. Sembrava una partita tra una squadra di Serie A e una di Lega Pro, non c’è mai stata storia a San Siro. Ancora bisogna capire il motivo per cui la gara sia finita solamente 1-0.

Le pagelle degli avversari: il Benfica di Schmidt

BENFICA – Trubin 8; Bah 6 (Araujo 6), Morato 6.5, Otamendi 7, Bernat 5.5; Neves 5, Kokcu 5.5 (Musa 5.5); Di Maria 5 (Jurasek 6), Aursnes 6, Silva 5.5 (Chiquinho 6); Neres 5.5 All. Schmidt 5