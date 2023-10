Barella ritrova il Benfica: occasione per rivederlo al meglio

Inter-Benfica chiama Barella. Il centrocampista infatti è stato protagonista assoluto del doppio confronto nei quarti di pochi mesi fa. In particolare coi gol.

INIZIO DA MIGLIORARE – Barella non sta vivendo un inizio di stagione entusiasmante. Chiariamoci, il sardo è una colonna dell’Inter, un titolarissimo con la capacità di rendersi sempre utile in qualche modo in campo. Ma in queste prime partite non lo si è mai visto al massimo. Impreciso, a volte apparentemente distratto, più concentrato sulle cose belle che su quelle utili. In otto gare un solo assist, arrivato all’ultima con la Salernitana. Però adesso arriva il Benfica.

PRECEDENTI POSITIVI – Il Benfica infatti non è una squadra qualunque per Barella. I quarti di Champions League della scorsa stagione hanno creato un legame. Che si è concretizzato in gol. Due per la precisione. Uno all’andata e uno al ritorno. Di testa e di sinistro. In entrambi i casi la rete dell’1-0. Quella che ha aperto le marcature. In un nuovo confronto coi portoghesi quindi è impossibile non pensare al centrocampista.

BARELLA CERCASI – Magari ci penserà anche a lui a questi freschi precedenti. All’Inter per arrivare alla sua miglior versione serve la versione di Barella di quei quarti di finale. Una scossa da lui sarebbe fondamentale. E potrebbe indirizzare una gara che ha un peso già importante, pur essendo solo la seconda del girone. A Inzaghi serve la versione di Barella che fino ad ora si è vista contro il Benfica. Che di solito fa rima con gol.