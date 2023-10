Inter-Benfica, ultimi biglietti e informazioni utili per i tifosi allo stadio

Ultimi biglietti per assistere a San Siro ad Inter-Benfica, gara valida per la 2ª giornata del gruppo D di Champions League prevista oggi martedì 3 ottobre alle ore 21. Ecco le informazioni utili per i tifosi questa sera allo stadio.

ULTIMI BIGLIETTI – A seguire le informazioni pubblicate sul sito dell’Inter in vista di Inter-Benfica. “Manca poco per l’esordio dei nerazzurri nella Champions League 2023/24. Dopo il debutto in trasferta contro la Real Sociedad, la squadra di mister Inzaghi ospiterà il Benfica nella prima sfida casalinga stagionale nella competizione europea. L’appuntamento da non perdere per vivere a pieno le emozioni di una notte da Inter è martedì 3 ottobre alle 21:00 .

San Siro si prepara a una infuocata notte nerazzurra, come da tradizione. Sono a disposizione gli ultimi biglietti per assistere alla sfida, a partire da 29€.

Non mancate, il ritorno a San Siro delle notti di Champions League sarà come sempre esaltante!

Ricordiamo a tutti i possessori del Champions Pack che per accedere sarà necessario utilizzare la tessera Siamo Noi su cui è caricato.

INFO STADIO: IMPORTANTI INDICAZIONI PER I TIFOSI

Con lo stadio che viaggia verso il tutto esaurito, sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell’apertura dei cancelli, fissata per le 19:00.

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Ribadiamo che i possessori del Champions Pack accedono all’impianto utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è caricato il mini-abbonamento.

Per l’accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingresso 0: UEFA Champions Club.

Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde:.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: persone diversamente abili accreditate

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all’interno dell’impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l’ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta “.

Fonte: Inter.it