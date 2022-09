Asllani, ora c’è l’opportunità: per l’infortunio di Calhanoglu e un altro motivo

Opportunità in vista per Kristjan Asllani. L’albanese potrebbe trovare più spazio nelle prossime partite, per due motivi in particolare.

INFORTUNIO A CENTROCAMPO – Non tutti i mali vengono per nuocere, recita un antico adagio. In casa Inter il “male” è chiaramente l’infortunio di Calhanoglu. Il turco ha accusato un risentimento muscolare e questo lo terrà lontano dal campo. Le rotazioni di Inzaghi a centrocampo quindi sono destinate a cambiare. E questo chiama in causa in particolare un elemento, Kristjan Asllani.

SOGNO ESTIVO – L’albanese al momento è rimasto un sogno di mezza estate. Tutta l’attesa attorno al suo nome si è spenta in Inter-Villarreal, ultima amichevole prima dell’esordio in Serie A, in cui ha giocato da titolare al posto di Brozovic, out per un problema fisico. Una prova non positiva dopo la quale Asllani è sostanzialmente sparito. In campo solo negli ultimi minuti in partite già chiuse. Con un giudizio chiarissimo di Inzaghi: può giocare solo da regista al posto di Brozovic. Totale, ha giocato trenta minuti in tre presenze. Ma ora gli si aprono nuovi spazi. Per due motivi.

DUE MOTIVI – Il primo è appunto l’infortunio di Calhanoglu. L’Inter in rosa ha sei centrocampisti. I conti sono semplici. Tolto il turco ne restano cinque. E tre giocano titolari nel 3-5-2. Tra turnover e necessità di cambi a partita in corso Asllani diventa una risorsa. Che bisogna considerare, andando oltre i giudizi di cui sopra. Anche perché c’è il secondo motivo. Brozovic ha già accumulato quattro cartellini gialli in Serie A. Quindi è in diffida. Quindi alla prossima ammonizione sarà squalificato per la gara successiva. E chi è il suo sostituto? Asllani, appunto.

NUOVE ROTAZIONI -L’albanese adesso ha bisogno di giocare. L’Inter ha bisogno numericamente di lui e serve che arrivi pronto a quella partita in cui Brozovic non ci sarà. Inzaghi in questo inizio di stagione è stato iper protettivo verso Asllani. Per metterla in modo carino. E lo ha limitato a un unico ruolo, malgrado le prove estive anche da interno. Senza Calhanoglu serve rivedere la gestione. Fare di necessità virtù. Trasformando, magari, un problema in un’opportunità.