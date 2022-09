Branca: «Inter, manca uno come Perisic! Non semplice con l’Udinese»

Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato del momento dei nerazzurri, fra campo e mercato

DIFFICILE – Marco Branca analizza il momento dell’Inter: «Contro questa Udinese non sarà semplice per l’Inter. Inizio di campionato di assestamento. Può essere che la botta di non aver vinto il campionato non sia stata ancora superata. Assenza Lukaku? Penso che quello che manca di più sia uno come Perisic, che l’anno scorso ha fatto un grandissimo campionato. Ora devono trovare automatismi».

MERCATO – Branca analizza il mercato dell’Inter, dall’addio di Perisic alla mancata cessione di Skriniar: «Errore lasciar partire Perisic? Non si poteva fare altrimenti, perché lui voleva provare un’esperienza in Premier League prima della fine della carriera. Era a fine contratto, sono stati fatti tentativi ma capisco Ivan, non c’era motivo per cui non dovesse togliersi questa aspettativa personale. Skriniar? Dal punto di vista sportivo non lo avrei ceduto, poi però ci sono altri aspetti da soddisfare che solo la società conosce. Essere riusciti a trattenerlo è un vantaggio per l’Inter. Milan non si discute».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello