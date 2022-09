Gosens, altra chance in Udinese-Inter? Continuità necessaria per ritrovarsi

Robin Gosens dovrebbe partire titolare in Udinese-Inter. Per il tedesco si tratterebbe della seconda partita da titolare: la continuità è necessaria per ritrovare la fiducia

CONTINUITA’ – Robin Gosens, dopo la sfida contro il Viktoria Plzen, dovrebbe ritrovare una maglia da titolare in Udinese-Inter. Per il tedesco, reduce da mesi difficili, la continuità è fondamentale: se in Champions League il tedesco ha ritrovato fiducia e minuti (180′ fra Bayern Monaco e Viktoria Plzen, ndr) in campionato il tabellino recita uno score più modesto. In Serie A, infatti, il tedesco viene impiegato in maniera maggiore da subentrante: nelle ultime due giornate, infatti, il tedesco ha collezionato appena 11′. Il problema principale dell’ex Atalanta appare soprattutto mentale. La scarsa fiducia, derivante dai numerosi problemi fisici avuti negli ultimi mesi, va ritrovata e per farlo è necessario che Inzaghi continui a dare spazio al numero 8 nerazzurro.

SPAZIO – Gosens è un patrimonio dell’Inter, arrivato a Milano con il difficile compito di sostituire Perisic. Compito che, ad oggi, non è stato portato a termine dal tedesco. Inzaghi dovrà gestire al meglio il minutaggio del tedesco, trasmettendogli fiducia ed impiegandolo con continuità cercando di esaltare il modo di giocare e di attaccare la porta del numero 8 nerazzurro.