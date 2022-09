UFFICIALE − Calhanoglu stop, tegola in casa Inter: infortunio! I tempi

Tegola in casa Inter per il problema muscolare ad Hakan Calhanoglu. È uscito da poco un bollettino medico che attesta l’infortunio per il centrocampista turco

COMUNICATO − “Hakan Calhanoglu si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Fonte: inter.it