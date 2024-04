Asllani in Inter-Empoli sfida il passato. Con un ricordo a San Siro

Kristjan Asllani sfida il suo passato in Inter-Empoli: proprio i toscani, infatti, lo hanno lanciato nel calcio e lo hanno portato a indossare la maglia nerazzurra. Specialmente dopo il gol proprio a San Siro contro i nerazzurri.

GARA SPECIALE – Per Kristjan Asllani, Inter-Empoli è sicuramente una gara piuttosto speciale. Presente contro (recente) passato. Quella toscana è la squadra che lo ha infatti lanciato nel calcio e che gli ha permesso, due stagioni or sono, di conquistare proprio la maglia nerazzurra. Galeotto fu soprattutto un gol che sicuramente Asllani ricorda ancora: il momentaneo 1-2 nella sfida a San Siro ai nerazzurri il 6 maggio 2022, in una partita da pazza Inter, con una rimonta che portò i nerazzurri a vincere per 4-2. Difficile che questa sera Asllani possa scendere in campo, vista la presenza di Hakan Calhanoglu dal primo minuto. Ma non è detto che a gara in corso sia chiamato in causa. Questa volta per segnare, perché no, nella porta giusta…