Dall’eurogol ad oggi, Dimarco protagonista! E punta ad un record

Inter-Empoli partita dal sapore speciale per Dimarco tra magie, esordi e vecchie esperienze. Ora punta pure ad un suo record da battere.

PROTAGONISTA − Un eurogol per avviarsi verso una stagione da protagonista. E’ la storia di Federico Dimarco, che in questa annata sta raggiungendo livelli e vette altissime. L’esterno dell’Inter e della Nazionale italiana ha messo a referto fino a questo momento cinque gol e otto assist. Il primo dei cinque gol segnati (quattro in campionato) è arrivato proprio nella sfida d’andata contro l’Empoli in data 24 settembre. Un gol da cineteca, tra i più belli in assoluto dell’intero campionato, ma anche decisivo perché diede all’Inter una pesante e faticosa vittoria al Castellani contro l’allora primo Empoli di Andreazzoli (il tecnico poi esonerato per Davide Nicola, era subentrato qualche giorno prima a Paolo Zanetti). Da quel gol è partita la stagione di Dimarco, il quale prima di allora aveva siglato tre assist consecutivi contro Cagliari, Fiorentina e Milan.

SAPORE SPECIALE − Dimarco sta sempre più diventando uno dei leader tecnici della squadra: è uno dei quattro difensori ad essere stato coinvolto in almeno 10 reti nei maggiori cinque campionati europei in corso. E, inoltre, oltre al dolce ricordo dell’andata, contro l’Empoli il laterale milanese ha anche un altro bellissimo e nostalgico precedente: ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro l’Empoli il 31 maggio 2015. Empoli che è stata, peraltro, una delle tappe della lunga e faticosa trafila di Dimarco prima di riapprodare all’Inter. In Toscana, infatti, ha giocato per una sola stagione, la 2016-17, raccogliendo 13 presenze più un assist. Stasera a San Siro è anche per certi versi un po’ la sua partita. Dimash ha anche un obiettivo: superare il suo record di gol personali in una singola stagione di Serie A (5 col Verona nel 2020-21). Ha nove partite per provarci.