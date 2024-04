Arnautovic ritrova l’Inter, ma fino a quando? Il finale per scrivere il futuro!

Simone Inzaghi ritrova Marko Arnautovic. La domanda, però, è: fino a quando? L’austriaco ha a disposizione il finale di stagione per ribaltare le sorti del suo futuro.

DUBBI – Il futuro riserva sempre delle incertezze. Ma, alla luce dei fatti, quello di Marko Arnautovic con l’Inter sembra poterne avere più del previsto. Quest’anno il reparto nerazzurro che più ha destato preoccupazioni è stato quello offensivo, proprio per il rendimento intermittente delle seconde linee. Nonostante a inizio stagione era Alexis Sanchez quello nell’occhio del ciclone, arrivati quasi al termine del percorso stagionale nerazzurro a suscitare maggiori remore sembra essere proprio l’attaccante austriaco. Nonostante Arnautovic sia pian piano riuscito ad integrarsi nel meccanismo perfetto di Simone Inzaghi, la serie di lunghi stop forzati a causa di problemi fisici non possono non preoccupare.

Arnautovic, cosa serve per convincere l’Inter

STOP – Nel corso della stagione dell’Inter Arnautovic si è fermato ben due volte per infortunio, sempre quando sembrava aver raggiunto una condizione ottimale, dimostrata spesso anche in campo. Questo ha impedito all’attaccante austriaco di fornire a mister Inzaghi e compagni il giusto apporto, anche a livello numerico. Sono solo quattro i gol prodotti da quando Arnautovic è tornato ad indossare la maglia dell’Inter. Due messi a segno in campionato e due in Champions League. La sensazione, però, è che non sia tanto i numeri sotto porta a preoccupare, bensì l’incertezza di poter contare sempre – o quasi – su di lui.

RITORNO FINALE – La buona notizia è che, adesso, Arnautovic è pronto a tornare a disposizione dell’Inter. Il calciatore, infatti, è tornato a lavorare col gruppo di Inzaghi, che per la trasferta ad Udine potrebbe convocarlo in panchina. Dunque, l’austriaco ha ancora a disposizione il finale di stagione per provare a convincere il club nerazzurra per il futuro. Futuro che è tutto nelle mani di Arnautovic ma anche della dirigenza dell’Inter che, dopo essersi già assicurata Taremi, è alla ricerca di nuovi profili che possano rinforzare il reparto offensivo.