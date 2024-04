Correa, per il Marsiglia (e per l’Inter) ultima spiaggia: in campo alle 21

Questa sera, alle ore 21, va in scena nella Ligue 1 la sfida tra Lille e Olympique Marsiglia. Una sfida che è un’ultima chiamata per i marsigliesi, contro una diretta avversaria per la qualificazione alla Champions League. Partita importante, quindi, anche per capire il futuro di Joaquin Correa, che partirà comunque dalla panchina.

IN PANCHINA – Con il Lille quarto in classifica a 46 punti e il Marsiglia settimo a 39, è ben facile intuire quanto sia importante la gara di Ligue 1 in programma questa sera alle ore 21. Specialmente per l’Inter e per il futuro di Joaquin Correa, che dovrà essere riscattato dai marsigliesi in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In Francia la qualificazione diretta arriva dal terzo posto in su, che al momento è occupato dal Monaco a quota 49. Dieci punti, che il Marsiglia proverà ad accorciare questa sera. Ma senza Correa in campo dal primo minuto: l’argentino partirà infatti dalla panchina.

Correa, i numeri disastrosi del suo prestito all’Olympique Marsiglia

POCO SPAZIO – Sono quindici le presenze in totale fin qui di Joaquin Correa con la maglia del Marsiglia. Divise in 10 in campionato e solo 5 in Europa League. Numeri influenzati anche dai diversi problemi fisici riscontrati e anche dal cambio di allenatore: se con Gennaro Gattuso l’argentino vedeva quantomeno il campo, con il nuovo tecnico Gasset questo non accade praticamente mai. E anche a ragione: i numeri sono infatti impietosi. Nelle quindici partite giocate, infatti, Correa non ha mai messo a referto né un gol, né tantomeno un assist.

ULTIMA SPERANZA – Resta quindi facile capire come l’ultima speranza per l’Inter sia che proprio questa sera non tanto Correa faccia una buona prestazione o entri in campo, ma che il Marsiglia esca dalla sfida contro il Lille con i tre punti in mano. Tre punti che potrebbero fare ancora tutta la differenza nella corsa per un posto alla prossima Champions League. Che, come tutti ormai ben sappiamo, significherebbe il riscatto obbligatorio di Correa da parte dei transalpini. E un bel problema di mercato in meno per i nerazzurri.