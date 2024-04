Inter, un attacco da ridefinire in estate. Tra certezze e addii

In casa Inter si lavora alla squadra del futuro. Con la vittoria dello scudetto sempre più vicina, i nerazzurri sono al lavoro per piazzare e prepararsi ai primi colpi di mercato.

LAVORO – A poche curve dalla vittoria del ventesimo scudetto, l‘Inter di Simone Inzaghi sta lavorando al futuro del gruppo. Con certezze, rientri e partenze sicure. A pochi mesi dal via dal gong iniziale del mercato, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno definendo chi partirà e chi invece continuerà a far parte del gruppo. Due che continueranno a giocare sicuramente nell’Inter di Inzaghi saranno senza ombra di dubbio Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La coppia franco-argentina che tanto sta facendo bene in quest’anno, sarà confermata anche per la prossima stagione, a meno che non arrivi negli uffici di Viale della Liberazione una maxi offerta per uno dei due. Situazione che non va mai scartata a priori.

PASSAGGIO – Uno che potrebbe essere solo di passaggio alla Pinetina è Valentin Carboni. Il talento argentino, alla fine di questa stagione, farà rientro all’Inter al termine del suo prestito al Monza. L’attaccante classe 2005 però potrebbe ripartire in prestito per continuare ad accumulare esperienza e tornare a Milano nel pieno della maturità calcistica in vista della stagione 2025/2026. Discorso diverso invece per Marko Arnautovic che ha ancora otto partite per provare a convincere la dirigenza e il tecnico nerazzurro a dargli una nuova possibilità per il prossimo anno.

FUTURO – Con Mehdi Taremi che è praticamente un giocatore dell’Inter a partire dal prossimo luglio, Inzaghi cerca anche un quinto attaccante visti i tanti impegni. Con la partenza sicura di Alexis Sanchez a cui non sarà prolungato il contratto, i nerazzurri devono trovare il nome nuovo per l’attacco. Ad Appiano Gentile rientrerà quasi sicuramente Joaquin Correa che non ha convinto in Francia e dove non sarà esercitato il riscatto. Con il rientro dell’argentino il tecnico piacentino si troverà un vecchio nome che dovrà esser piazzato. A suonare invece nella testa dei dirigenti dell’Inter c’è il solito nome di Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa è il primo cerchiato in rosso. Con una trattativa difficile da imbastire l’Inter studia anche eventuali contropartite tecniche per provare ad abbassare le richieste esose dei liguri.