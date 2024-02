Arnautovic, è arrivata l’ora del riscatto. L’occasione in Inter-Salernitana

Simone Inzaghi pensa anche al futuro della sua Inter: il tecnico pronto a dare fiducia a Marko Arnautovic contro la Salernitana. Da questo momento a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro.

SICURO – Archiviata la vittoria roboante contro la Roma di Daniele De Rossi, Simone Inzaghi resta concentrato sul campionato per provare ad allungare ancora di più sulla Juventus dopo il clamoroso stop contro l’Udinese. Con la Champions League e l’Atletico Madrid alle porte, l’Inter è pronta a far respirare i suoi big e dar spazio a chi ha giocato di meno in questo avvio di seconda parte di stagione. A scendere in campo con la maglia da titolare sarà sicuramente Marko Arnautovic che guiderà l’attacco dell’Inter pronto a sostituire Lautaro Martinez. Proprio sull’attaccante austriaco c’è da dire che la vittoria all’Olimpico ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo per l’attaccante che si trasferisce dunque a Milano.

ARRIVO – Un trasferimento che rischia di pesare ancor di più sulle spalle di Arnautovic che nella prima parte di stagione non è riuscito a imporsi. Adesso l’occasione di giocare ancora una volta titolare con al fianco uno tra Marcus Thuram o Alexis Sanchez. Per l’austriaco la gara contro la Salernitana è l’occasione giusta di mettersi ancora una volta in vetrina davanti i suoi compagni, davanti alla società e ai tifosi nerazzurri. Arrivato come alternativa a Lautaro Martinez e al francese, Marko Arnautovic non ha ancora brillato. Per lui solo 23 partite tra Serie A e coppe con solo sei maglie da titolare. Con questo numero esiguo di apparizioni, l’austriaco ha collezionato solo due gol. Uno in Champions League, decisivo contro il Benfica e uno in campionato contro il Genoa. Adesso la grande occasione di trasformarsi in trascinatore.