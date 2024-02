Frattesi, ottima notizia prima della Salernitana! Assenti altri due – CdS

Frattesi presto potrebbe ricevere l’OK definitivo per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo, nella settimana che porta alla sfida con la Salernitana. Altri due ancora in infermeria: ecco il bollettino medico in casa Inter così come riportato dal Corriere dello Sport.

UN RECUPERO – Dopo questo periodo intenso, l’Inter adesso avrà quattro scontri diretti e tutti giocati a San Siro, in più la trasferta di Bologna. Simone Inzaghi potrà contare su una condizione fisica generale su ottimi livelli. In infermeria restano solamente Francesco Acerbi che ne avrà ancora per una quindicina di giorni e Juan Cuadrado. Ottimi segnali, invece, arrivano da Davide Frattesi, che tra oggi e domani tornerà ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo in vista della partita casalinga contro la Salernitana in programma venerdì 16 febbraio alle 20:45.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno