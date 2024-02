Inter, rinnovi e due colpi: la dirigenza mette le mani sul futuro – CdS

Presi Zielinski e Taremi, anche Buchanan è stato anticipato a gennaio per sostituire eventualmente una possibile cessione di Dumfries. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’Inter mette le mani sul futuro anche con i rinnovi di contratto.

IL FUTURO È OGGI – Il ritardo per quanto riguarda le visite mediche di Mehdi Taremi resta un dettaglio rispetto al fatto che l’Inter si sia mossa in abbondante anticipo per “costruire” già la prossima stagione. Non solo è lanciata vero la conquista del ventesimo scudetto, e sogna pure una nuova cavalcata europea, ma sta già aggiungendo i primi tasselli alla squadra che verrà. Volendo, sono già tre. E il primo è quel Buchanan sbarcato alla Pinetina a inizio gennaio. Sei mesi prima del previsto a causa del lungo stop di Cuadrado, ma che era sui taccuini di Marotta e Ausilio già da un anno abbondante. Dovendo sostituire, con ogni probabilità Dumfries, il club nerazzurro si è già portato a casa il suo erede. Quindi, il tandem Tandem-Zielinski, che, come d’abitudine, verrà ufficializzato solo dopo l’1 luglio. Ma si sa già che l’iraniano prenderà il posto di Sanchez in attacco, divenendo la prima alternativa al tandem Lautaro Martinez-Thuram. E che il centrocampista polacco andrà ad arricchire un centrocampo già di assoluto livello, dal quale usciranno Klassen e Sensi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno