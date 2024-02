Allegri, castello Juventus crollato: 350 milioni di motivi per dover battere l’Inter

Allegri può continuare a fingere quanto vuole ma il castello costruito per nascondere i reali piani della Juventus sta crollando. A colpi di milioni investiti per piazzarsi davanti all’Inter in Serie A. Il Derby d’Italia in arrivo sarà tutt’altro che una partita da soli tre punti per la classifica

OBIETTIVO SCUDETTO – L’arrivo di Carlos Alcaraz a Torino è solo l’ultimo di una lunga serie di acquisti costosi. Certo, in teoria si parla solo di un prestito. Un prestito oneroso, molto oneroso (circa 5 milioni di euro, ndr) per meno di metà stagione. In pratica la Juventus darà un milione al mese al Southampton per avere Carlos Alcaraz fino a fine stagione, oltre all’ingaggio lordo. Senza considerare i potenziali 50 milioni per il riscatto a fine stagione. Tutto sembra fuorché un innesto da squadra che punta solo al quarto posto per il piazzamento in Champions League nella prossima stagione… Ormai è chiaro a tutti, nonostante i teatrini montati ad arte da chi ha paura di dichiarare un obiettivo e non raggiungerlo: la Juventus punta tutto sullo Scudetto e sta andando all-in. “All or Nothing”, direbbe qualcuno. E per potersi permettere l’etichetta di squadra che lotta per vincere il titolo in Serie A è necessario fare risultato contro l’Inter a San Siro. Da qui le recenti polemiche arbitrali… preventive ma anti-Inter. Un pareggio sarebbe un’occasione sprecata. La sconfitta una complicazione ulteriore da non sottovalutare. La vittoria a Milano con momentaneo contro-sorpasso… Ecco perché bisogna dire senza giri di parole che la Juventus sta pianificando da tempo questa stagione da anti-Inter: è tutto alla luce del sole a livello societario. Peccato ci si voglia nascondere, davanti ai microfoni e alle telecamere, per evitare pressioni…

La Juventus anti-Inter che si nasconde: tutte le (folli) spese per il piano Scudetto di Allegri

COLPI DI MERCA…TOP – Carlos Alcaraz si aggiunge a Tiago Djaló (5 milioni) nel mercato di riparazione, che non è ancora chiuso. Ci saranno altre sorprese entro le ore 20:00 di questo giovedì 1° febbraio? In estate è toccato a Timothy Weah (11). Senza dimenticare i riscatti di chi era in prestito, da Manuel Locatelli (35) ad Arkadiusz Milik (8) passando per Moise Kean (35). Prima di essi Federico Gatti (7) e Gleison Bremer (45) in difesa, Andrea Cambiaso (13) e Filip Kostic (15) sulle fasce, Weston McKennie (25) e il “costoso” parametro zero Paul Pogba (oltre 10 di ingaggio lordo senza essere praticamente mai a disposizione, ndr) a centrocampo, Federico Chiesa (55) e soprattutto Dusan Vlahovic (85) in attacco. E queste sono solo le operazioni principali… Oltre 350 milioni di euro spesi sul mercato per rinforzare la rosa di Allegri. Una cifra che non può essere giustificata con l’obiettivo quarto posto. La Juventus sta dimostrando con le azioni e gli investimenti di voler a tutti i costi questo Scudetto. Molto più dell’Inter, che da anni si rinforza con occasioni a parametro zero dopo aver sacrificato più di un top player in uscita. Carlos Alcaraz è solo un altro tassello costoso del piano tricolore della Juventus di Allegri: la pressione mediatico-sportiva è (strategicamente) solo sull’Inter ma da quella economico-finanziaria non si scappa. Ed è tutto ancora più chiaro in casa Juventus prima della “decisiva” Inter-Juventus…