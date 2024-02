Frey: «L’Inter vorrà vincere! Lautaro Martinez-Vlahovic? Ho scelto»

A parlare dell’imminente scontro diretto tra Inter e Juventus, Sebastian Frey. L’ex portiere poi ha una preferenza tra Lautaro Martinez e Vlahovic.

DUELLO − Le parole di Sebastian Frey a Tmw Radio sul derby d’Italia: «Sarà diversa da quella dell’andata. L’Inter potrebbe portarsi a +7 e sarebbe un grande passo per la lotta scudetto. Per me la Juventus non mollerà niente fino in fondo. Per me l’Inter andrà in campo per vincerla, la Juve almeno per non perderla e far rimanere tutto aperto. Lautaro Martinez o Vlahovic? A oggi dico Lautaro perché sta avendo una continuità pazzesca, è un leader e ha numeri mostruosi. È un punto fermo in Italia e in Europa. Sarà un bel duello».