Biasin: «Maresca bravo, ma sarà in difficoltà in Inter-Juventus»

Fabrizio Biasin si esprime su Radio Sportiva sulla designazione arbitrale di Inter-Juventus, decisa tra le polemiche e i veleni cresciuti nelle ultime settimane.

ARBITRI – Fabrizio Biasin parla così della designazione: «A volte Orsato è un po’ troppo protagonista nelle partite che arbitra, ma comunque è il migliore al mondo. Inter–Juventus doveva arbitrarla lui, ma è stato mediaticamente bruciato. In questo momento presentarlo in campo significherebbe metterlo a rischio e può farlo perché è umano. Subito si alzerebbero le mani degli interisti in caso di favore alla Juventus o viceversa. Maresca è molto bravo, è cresciuto tanto quest’anno. Fino a un paio di anni fa non era capace di gestire alcune situazioni. Sarà in difficoltà però, perché ora la gente ha un pregiudizio nei confronti degli arbitri. Si pensa che i direttori di gara sbaglino sempre, ma non si pensa al regolamento sbagliato».