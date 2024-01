Inter-Juventus, due pesi e due misure: come il risultato cambierà l’opinione!

Il clima è già ostile, ma cosa accadrà dopo Inter-Juventus? Ecco come potrebbe cambiare l’opinione in base al risultato del match di domenica.

CLIMA OSTILE – Da settimane attorno all’ambiente nerazzurro si è sviluppato un clima ostile e non poco fastidioso, creato mediaticamente ad hoc per rendere più complicata del solito la vita alla squadra di Simone Inzaghi. Con l’avvicinarsi di Inter-Juventus la situazione non può che peggiorare, considerando il peso dello scontro d’alta classifica e la storica rivalità fra i due club. Rivalità che si manifesta, soprattutto, fuori dal campo, con inutili e infondate polemiche scatenate per aumentare il livello di pressione nei riguardi dei nerazzurri.

Inter-Juventus, la direzione è sempre una e contraria

DIFFERENZE – Le squadre di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri si affronteranno domenica sera, alle ore 20:45, a San Siro, ma già da tempo l’atmosfera si è scaldata intorno al derby d’Italia. I social e le numerose trasmissioni dedicate al calcio sono ricche di giudizi e valutazioni differenti sul peso, in ottica scudetto, di Inter-Juventus. Ma la cosa più interessante sarà assistere al cambio, repentino e radicale, che subirà l’opinione pubblica generale in base al risultato finale della sfida. È molto probabile, infatti, che in caso di sconfitta bianconera in molti cercheranno di attribuire minor valore al match di campionato. Ricorrendo a una serie di escamotage per giustificare un’eventuale scivolone della squadra di Allegri, che dalla sua avrà il calendario ancora lungo davanti. Lo stesso dovrebbe valere per l’Inter, che ha anche una partita in meno e il posto privilegiato in vetta alla classifica? Ovviamente, no! Se mai gli uomini di Inzaghi dovessero uscire da Inter-Juventus con un KO, sarebbero guai. Il passo falso nerazzurro è sempre il più atteso e sarà l’ennesima occasione per far parlare (male) chi già ha il coraggio di farlo anche quando tutto va bene.