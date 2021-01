UFFICIALE – Tomori arriva in prestito al Milan...

UFFICIALE – Tomori arriva in prestito al Milan dal Chelsea: il comunicato

Tomori Milan

Tomori è un nuovo giocatore del Milan fino al 30 giugno 2021. Il difensore arriva dal Chelsea in prestito e andrà a rinforzare il reparto difensivo dei rossoneri nella lotta Scudetto contro l’Inter.

NUOVO ARRIVO – Con un comunicato ufficiale, il Milan ha comunicato l’arrivo del nuovo rinforzo per la lotta Scudetto contro l’Inter. Si tratta di Tomori, arrivato in prestito dal Chelsea: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021 e indosserà la maglia numero 23“.